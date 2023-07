Diogo Jota com arranque de impor respeito

Já se sabe que Diogo Jota está sempre pronto para deixar a sua marca, mas o cartão de visita que deixou no arranque da pré-temporada do Liverpool abre muito boas perspectivas para a nova temporada. É que os reds só venceram (4-2) o Karlsruher, da 2ª divisão alemã, graças a um bis do internacional português nos descontos. Quando todos já tinham aceite o empate e esperavam pelo final do jogo, o avançado luso deu um abanão na apatia e mostrou que está pronto para voltar aos tempos áureos.

E Diogo Jota, diga-se, nem titular foi. O técnico Jürgen Klopp colocou, sim, o reforço Szoboszlai no meio-campo e entregou a ala esquerda do ataque a Luis Díaz, que é seguido bem de perto pelo Al Hilal de Jorge Jesus. O jogo começou praticamente com um golo de Darwin (3’), o novo número 9 dos reds, mas os alemães empataram por Stindl (39’) e completaram a reviravolta por Jung (50’). A surpresa estava instalada no início da 2ª parte, porém, 5 minutos antes havia entrado o homem que mudaria tudo, de seu nome Diogo Jota. O internacional português mostrou-se primeiro com uma assistência para Gakpo fazer o empate e depois assinou o tal bis que garantiu o triunfo. "Foi um jogo intenso para nós. É normal cometermos erros nesta fase", afirmou Jürgen Klopp no final.

Saída de Luis Díaz descartada

O Liverpool vai fazer tudo para manter Luis Díaz. Conforme noticiado por Record na terça-feira, o internacional colombiano é uma das prioridades do Al Hilal de Jorge Jesus, que está disposto a avançar com 50 milhões de euros pelo jogador, mas o clube não está recetivo à venda, até porque Jürgen Klopp é um confesso admirador das suas qualidades.