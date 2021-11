Diogo Jota: da consola para a vida real

Diogo Jota destacou-se com um bis na goleada do Liverpool, na 13ª jornada da Premier League, isto tudo num dia que o português de 24 anos não irá esquecer.Fanático por jogos de consola, o avançado teve de falhar uma partida de ‘FIFA 22’ poucas horas antes do duelo entre reds e Southampton e a verdade é que aproveitou o golo apontado frente aos saints para prestar um pequeno tributo aos fãs de FIFA.Jota festejou o golo como se estivesse a jogar consola, um momento justificado por um utilizador de Twitter que partilhou a conversa com o luso. "Boa sorte. Não posso jogar caso contrário vou falhar o check-in da equipa", explicou Jota, merecendo um "boa sorte na vida real" por parte do adversário. E, no fim de contas, desistir do torneio virtual valeu bem a pena.