Diogo Jota deve recuperar para a final da Taça da Liga inglesa

Temeu-se o pior, mas a lesão de Diogo Jota não deverá ser tão grave quanto se esperava. O avançado está fora do encontro deste fim-de-semana, diante do Norwich para a Premier League, mas os reds acreditam que poderá recuperar ainda a tempo da final da Taça da Liga frente ao Chelsea, marcada para o dia 27 de fevereiro. De acordo com a imprensa inglesa, Jota foi examinado ainda em Milão e está a utilizar uma bota protetora, pelo que passará por uma rigorosa reabilitação no clube para conseguir recuperar para a decisão. O português, segundo melhor marcador da Premier League com 12 golos - apenas atrás de Salah, com 16 -, foi substituído ao intervalo do jogo entre o Liverpool e o Inter de Milão, no Giuseppe Meazza. No final do duelo, vencido pelos reds, Klopp mostrou-se preocupado com a gravidade da mazela. “O Diogo sofreu uma pancada na primeira parte e já não conseguia continuar. Tinha o tornozelo inchado. Creio que lhe terá afetado os ligamentos”, lamentou o alemão.

Santos suspira de alívio

Quem pode respirar de alívio é Fernando Santos, que poderá contar com uma das suas peças fundamentais na meia-final do playoff de apuramento para o Mundial’2022. Portugal medirá forças com a Turquia a 24 de março, no Dragão.