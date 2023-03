Diogo Jota e a lesão no gémeo: «Disseram-me que nunca tinham visto nada assim»

Diogo Jota recordou o processo de recuperação da lesão que sofreu no gémeo, que o afastou dos relvados durante quatro meses, em entrevista ao 'Liverpool Echo'."Tive uma lesão estranha no gémeo. A maioria das pessoas disse-me que nunca tinha visto nada assim, por isso, precisámos de pedir ajudar a alguns especialistas para a tentar ultrapassar, o que obviamente demorou mais tempo, devido à complexidade", começou por referir o internacional português."Foi um período muito difícil e longo. Para ser sincero, os resultados da equipa também não ajudaram, porque foi muito frustrante ver as coisas a acontecerem e não poder ajudar de forma alguma, além de conversas no balneário", acrescentou o extremo, que voltou a jogar a 13 de fevereiro e, desde então, tem vindo a somar minutos nos jogos dos reds, tendo mesmo arrancado como titular frente ao Crystal Palace."Senti-me bem em campo contra o Crystal Palace e sinto que estou a melhorar a cada jogo que faço. Espero poder ter mais impacto na equipa, porque sei que precisamos de golos e quero contribuir. Só preciso de voltar a ter a minha segurança e isso virá com mais minutos. O próximo jogo é mais uma oportunidade", contou, fazendo ainda outra revelação: "Tenho de admitir que me senti estranho [quando regressei], já não estava habituado a jogar na Premier League."