Diogo Jota e a seca de golos: «Ronaldo disse que eram como o ketchup. Espero que seja o meu caso»

Diogo Jota voltou à competição há pouco mais de dois meses, depois de ter enfrentado uma lesão que o impossibilitou inclusive de dar o seu contributo à Seleção Nacional no Mundial'2022, mas ainda não se reencontrou com os golos pelo Liverpool.

Em entrevista à ELEVEN, que será transmitida em exclusivo esta segunda-feira, o avançado dos reds recordou uma das frases mais icónicas de Cristiano Ronaldo na carreira. "Ainda agora dizia, numa entrevista, que estava a recordar umas palavras do Cristiano [Ronaldo] que me ficaram na cabeça. Estavam a perguntar-lhe, não me lembro da situação exata, mas era sobre os golos e ele disse que eram um bocado como o ketchup. Recordei-me agora dessas palavras e espero que seja o meu caso e que esteja prestes", disse.