Diogo Jota e o anúncio de Klopp: «Foi um choque para todos, ninguém no balneário estava à espera»

Jürgen Klopp surpreendeu o mundo do futebol quando, na última sexta-feira, anunciou que vai abandonar o comando técnico do Liverpool no final da presente temporada. A decisão do treinador alemão dos reds caiu que nem uma 'bomba' na imprensa internacional, mas também no balneário do histórico clube inglês.

Em declarações exclusivas à DAZN, Diogo Jota revelou esta quinta-feira que a notícia "foi um choque para toda a gente", até porque "ninguém no balneário estava à espera" de tal desfecho no final da época. "Foi um choque, essa é a realidade. Foi um choque para toda a gente. Acho que não havia ninguém no balneário que estivesse à espera de ouvir uma notícia dessas, principalmente porque esta temporada estão a correr muito bem. Mas lá está, não nos cabe a nós tomar essa decisão, só de a aceitar. Será um problema para depois, saber quem será o treinador da próxima época e etc. Esta época ainda temos muito por que lutar. Portanto, há que estar focado naquilo que temos de fazer em campo e também, de certa forma, deixar o legado dele [de Jürgen Klopp] mais colorido com alguns troféus. É isso que nós queremos, tal como já queríamos antes de ele anunciar essa decisão porque obviamente nós queremos sempre ganhar."