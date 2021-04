Diogo Jota: «Espero ajudar a equipa nesta reta final da temporada»

Diogo Jota não podia regressar de melhor forma à Premier League. Depois da paragem para as seleções, o internacional português começou a partida deste sábado frente ao Arsenal no banco, mas assim que entrou... mudou por completo o jogo, apontando dois dos três golos dos reds na deslocação ao Emirates.





No final da partida, o camisola '20' da equipa orientada por Jürgen Klopp assumiu que quer fazer parte de todos os golos do Liverpool e que a vitória por 3-0 acaba por dar "um conforto extra" na busca pelos lugares de Champions, que agora estão à distância de dois pontos."Controlámos o jogo. Não permitimos que eles tivessem muita posse de bola. No futebol, precisas de marcar para fazer a diferença e foi isso que fizemos. O 3-0 dá-nos um conforto extra. É muito importante [o triunfo]. Penso que temos de continuar a apontar aos lugares cimeiros da tabela, temos de fazer o nosso trabalho que é ganhar todos os jogos que faltam até ao final [da temporada]", começou por dizer, em declarações citadas pela 'BBC' no final da partida.

"Se fizermos o nosso trabalho temos chances de estar lá [em lugares de Champions]. É difícil ganhar jogos na Premier League, mas hoje conseguimos fazer o nosso trabalho. Se ganharmos todos os jogos que faltam até ao final tenho a certeza de que vamos conseguir. Temos de pensar apenas em nós", acrescentou o avançado luso, antes de mostrar compromisso com a equipa para esta reta final.



"Não interessa se começas no banco de suplentes, tens de estar sempre preparado para criar impacto. É isso que eu tento fazer todos os dias. Não estava à espera que o Arsenal fosse ter tanta posse de bola, mas no final acabámos por controlar o jogo em posse de bola", apontou.

"Quero estar sempre envolvido em golos. Estou a fazer isso. Estive durante um tempo lesionado mas espero ajudar a equipa nesta reta final da temporada. Por vezes, estamos muito tempo sem marcar um tipo de golos, mas eu estava lá [no campo] para fazer a diferença e é isso que eu tento sempre", assumiu, elogiando o cruzamento de Trent Alexander-Arnold para o primeiro golo.



"Surreal. Não é só ele, temos muitos jogadores que sabem cruzar muito bem a bola. Temos de tirar partido disso. Hoje funcionou. Tornou tudo mais fácil para eu finalizar. Agora é preparar para um jogo difícil frente ao Real Madrid", terminou.