Diogo Jota explica como é trabalhar com Jurgen Kloop: «Manda-nos mensagens do nada»

Diogo Jota não precisou de muito tempo para se ambientar ao Liverpool, pois nos 10 primeiros jogos que fez pelos reds marcou 7 golos. O avançado conta numa entrevista à revista 'FourFourTwo' que está muito feliz em Anfield e explicou como é trabalhar com Jurgen Klopp.





"Ele é exatamente o treinador que parece ser: muito comunicativo, gosta de estar próximo dos jogadores", conta o internacional português. "Manda-nos mensagens do nada, mesmo quando estamos em casa sentados no sofá, a relaxar... É algo que nunca me tinha acontecido e que me surpreendeu de uma forma positiva."Jota recorda que antes de assinar pelo Liverpool recebeu uma videochamada do alemão. "Não creio que ele estivesse à espera de me convencer porque eu já estava convencido. Ele é um treinador que admiro e que sigo há muito tempo, por isso era uma oportunidade única na minha carreira e não podia dar-me ao luxo de a perder. Normalmente diz-se que não é preciso pensar duas vezes. Neste caso nem pensei uma."