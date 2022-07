Diogo Jota falha Supertaça inglesa contra o Manchester City devido a lesão

O avançado internacional português Diogo Jota tem uma lesão no tendão e vai falhar o encontro da Supertaça inglesa de futebol, frente ao Manchester City, no sábado, revelou esta quinta-feira, o treinador do Liverpool, Jürgen Klopp.O extremo de 25 anos não viajou com os reds para um estágio na Áustria esta semana, tendo ficado em Liverpool a recuperar, sendo certa a sua ausência da Community Shield, agendada para sábado, em Leicester.

"O Diogo [Jota] não está aqui connosco, então como poderia ele jogar um jogo de futebol? Vai demorar um pouco [para regressar], infelizmente", comunicou o técnico germânico.

O primeiro troféu da temporada 2022/23 em disputa "é muito importante", principalmente porque o Liverpool ainda não o conquistou sob o comando de Klopp. "Jogámos esta final algumas vezes e seria bom se pudéssemos vencer. É a última competição das taças domésticas que ainda não vencemos, então vamos tentar", perspetivou.

Além de Jota, o conjunto de Merseyside poderá não contar com o guarda-redes Alisson Becker frente aos citizens, por se encontrar a recuperar de uma lesão.

O encontro entre o Liverpool e o campeão inglês Manchester City, no qual alinham os lusos Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Dias, tem início agendado para as 17:00, no King Power Stadium, em Leicester.