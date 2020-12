Diogo Jota: «Klopp é um treinador fantástico que se preocupou comigo»

Diogo Jota está a ter um arranque de época impressionante e tem sido uma das figuras do Liverpool. Contratado ao Wolverhamtpon por 45 milhões de euros, o internacional português conta 9 golos em 15 jogos pela equipa de Jürgen Klopp e, em entrevista ao portal 'The Athletic', destaca a importância do técnico e dos companheiros de equipa na sua adaptação.





"Quando chegas a um novo clube, ter uma mentalidade aberta é a chave para te adaptares o mais rápido possível. Com a época já em andamento, tinha de ser eu a encontrar uma forma de entrar na equipa e não o contrário. Foi o que fiz com a ajuda de Jürgen. É um treinador fantástico e que se preocupou comigo. Quando cheguei, tivemos uma reunião e explicou-me como a equipa funciona. Então, cabe ao jogador tentar aprender o mais rápido possível e provar ao técnico que pode ser importante para ele em campo", afirma Diogo Jota."O Liverpool tem uma grande equipa e o capitão Jordan Henderson foi importante para mim. Mandou-me uma mensagem de texto assim que soube que estava a assinar pelo Liverpool e ajudou-me. Os brasileiros falam a mesma língua, então ter jogadores como Fabinho, Roberto Firmino e Alisson também ajuda muito. Adrian também, porque eu também posso falar espanhol. Temos uma equipa muito boa e essa é a base para o sucesso", acrescenta.Apesar do início em grande nível, Jota ainda não teve oportunidade de sentir a atmosfera de Anfield repleto de público devido à pandemia. Contudo, no domingo, o português poderá sentir um 'cheirinho' desse ambiente (o governo britânico autorizou 2 mil adeptos em alguns estádios) e logo frente à antiga equipa, quando o Liverpool defrontar o Wolverhampton ."Acho que o futebol sem adeptos é estranho. Obviamente, quando se joga por um clube como o Liverpool, que tem um dos melhores ambientes do mundo, parece que falta algo. Sentir o efeito Anfield é o que mais espero. Nem consigo dizer quanto, mas espero que seja em breve, porque futebol sem adeptos não é nada", afirma o avançado.