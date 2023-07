Diogo Jota lembra o golo que lesionou... Klopp

Há golos que se traduzem em títulos e, mais raramente, há outros que redundam em lesões... dos treinadores. Diogo Jota apontou um destes últimos quando deu a vitória (4-3) ao Liverpool sobre o Tottenham a 30 de de abril. Klopp celebrou tão efusivamente que se lesionou na coxa. "Culpou-me pela lesão [risos]! Quando me viu no dia seguinte apontou um dedo na minha direção", diz Jota à ‘FourFourTwo’, revelando ter sido senhorio de Luis Díaz: "Alugou a casa onde eu morava quando joguei no FC Porto. Pagava-me a renda. Tinha um contrato comigo até julho, mas como ia ser meu colega [no Liverpool] libertei-o mais cedo do compromisso."

O luso é um craque nos videojogos. "Envolvo-me várias vezes em provas com jogadores profissionais do FIFA e consigo ganhar alguns jogos. Tenho uma equipa própria, a Diogo Jota eSports, e às vezes jogo melhor do que os meus próprios jogadores", diz Diogo, falando da ausência no Mundial devido a lesão: "Foi a maior ‘pancada’ que levei na carreira."