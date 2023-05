Diogo Jota nomeado para jogador do mês de abril da Premier League

O avançado português Diogo Jota, do Liverpool, é um dos nomeados para o prémio de jogador do mês de abril da Premier League.O dianteiro, que esteve vários meses lesionado esta temporada, voltou aos relvados em fevereiro e, dois meses depois, leva 5 golos – bisou frente ao Leeds e Notttingham e ainda assinou mais um golo frente ao Tottenham – e duas assistências nos sete jogos do Liverpool no passado mês.Os restantes nomeados são: Kevin De Bruyne (Manchester City), Erling Haaland (Manchester City), Alexander Isak (Newcastle), Ebere Eze (Crystal Palace), Dominic Solanke (Bournemouth), Ollie Watkins (Aston Villa) e Callum Wilson (Newcastle).