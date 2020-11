Diogo Jota ou Firmino? Figura histórica do Liverpool não tem dúvidas

Figura histórica do Liverpool, um clube pelo qual atuou ao longe de toda a sua carreira, Jamie Carragher sabe do que fala quando aborda os temas relacionados com os reds e foi de forma elogiosa que esta quinta-feira, em declarações ao talkSPORT, abordou o estado de forma de Diogo Jota. Na opinião do antigo internacional inglês, não há dúvidas de que o português deve ser titular (em vez de Roberto Firmino) e explica a sua opinião.





"[O trio de ataque será] Mané, Jota e Salah. O Firmino não está numa boa forma, mas isso pode mudar se o Liverpool chegar a uma final. Mas não creio que ele tenha estado em boa forma na época passada sequer. Mesmo com o Liverpool a ganhar a Premier League, houve algumas coisas que ficaram em plano secundário. O Firmino, por exemplo, não marcou um golo em casa até ao último jogo caseiro com o Chelsea", começou por analisar."Os adeptos do Liverpool são educados o suficiente para saber que o papel dele não é apenas marcar golos. Os goleadores da equipa jogam abertos e sabem como criar perigo, ganhar a bola e pressionar. Mas mesmo olhando aos seus dados de pressão da última semana, não são registos habituais. Isso não quer dizer que ele terá de ficar fora e o Jota entrar na equipa seja o final da sua carreira. Tem só de ficar no banco uns três ou quatro jogos", considerou."Quando não estás a jogar bem e entras como suplente é difícil teres um mau jogo. A razão que me leva a escolher o Jota é porque não temos muitos goleadores. O Virgil van Dijk é um goleador nas bolas paradas, o trio de médios não tem ninguém que marque, não há nenhum Gerrard ou Lampard por lá... O avançado centro não marca. Se colocas o Jota lá acabas por tirar a pressão ao Mané e ao Salah", finalizou.