Diogo Jota pode voltar a treinar sem limitações esta semana

Antes do jogo com o Leicester City, na semana passada, Jurgen Klopp afirmou que Diogo Jota ainda teria pela frente "duas ou três semanas" de recuperação, ainda que ressalvasse que existia a possibilidade do português "voltar em breve a treinar de forma normal".





Já esta semana, James Pearce, jornalista do ‘The Athletic’, revelou que Diogo Jota está a dar cada vez menos trabalho ao corpo clínico do Liverpool."Seis a oito semanas de recuperação era a esperança do clube para o voltar a colocar em campo. Apontavam para o final de Janeiro, início de Fevereiro. Contudo, iria sempre depender da forma como o jogador iria reagir às diferentes etapas do tratamento. Ele tem realizado trabalho extra para voltar à melhor forma o mais rápido possível e deve em breve voltar a treinar sem limitações com a equipa. Quanto a voltar a jogar, têm de ter a certeza de que o jogador, quando voltar à competição, não tenha uma recaída", afirmou.Lesionado gravemente no início de Dezembro, em Inglaterra, surgem informações de que Diogo Jota pode voltar a treinar sem limitações na próxima semana, o que tornaria claro que o seu regresso à competição pode estar para breve.