Diogo Jota recuperou ritmo goleador: «O primeiro demorou imenso a vir...»

Depois de um longo período de paragem motivado por uma lesão, que o tirou do Mundial'2022, Diogo Jota está finalmente de volta ao seu ritmo goleador. Esta tarde, diante do Nottingham Forest , o português bisou pelo segundo jogo consecutivo (já o tinha feito frente ao Leeds) e foi naturalmente com sorriso no rosto que analisou o sucedido em Anfield."Creio que foi muito importante ganhar e aproveitar o embalo da última vitória. Foi um jogo difícil, como esperávamos. Tivemos de esperar que aquele golo chegasse e eles conseguiram recuperar, algo que pode acontecer, mas é também algo que temos de melhorar. As bolas paradas são muito importantes e sabemos que eles também marcaram a partir delas. Temos de melhorar defensivamente, mas ofensivamente fomos quase perfeitos", disse o avançado português."Muito feliz. O primeiro demorou imenso a vir, mas sabemos como isto funciona. Estou apenas feliz por ter ajudado a equipa ao conseguir marcar", explicou o dianteiro luso, que em relação aos objetivos da equipa (é atualmente 7.ª, a 6 pontos da zona Champions) foi claro: "Temos de ganhar jogos e depois veremos onde isso nos leva".