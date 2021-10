Diogo Jota sobre Salah: «Um dos melhores, sem dúvida»

Diogo Jota, avançado do Liverpool, elogiou o companheiro de equipa Mo Salah, após este ter apontado um hat trick em Old Trafford.





"Um dos melhores, sem dúvida. A forma como finaliza é incrível e no final de contas é isso que todas as equipas querem: fazer golos", destacou o internacional português.Diogo Jota apontou o segundo golo dos reds na goleada de 5-0 perante o Man. United dos compatriotas Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, referindo que a sua equipa fez um excelente jogo:"Um resultado destes, perante uma grande equipa é fenomenal. Depois do 2-0 ainda perdemos algumas bolas que permitiram alguns ataques do United, mas foi uma vitória espetacular para o fãs recordarem. Abordamos a partida fazendo uma pressão muito alta. Felizmente fomos tendo mais oportunidade que o adversário e fomos marcando."