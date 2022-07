Diogo Jota sofre recaída e preocupa Jürgen Klopp

Diogo Jota has suffered a setback in his recovery from a hamstring injury, Jürgen Klopp has revealed. — Liverpool FC (@LFC) July 14, 2022

Diogo Jota, avançado português do Liverpool, está sob observação do departamento médico do Liverpool, após ressentir-se de uma lesão nos posteriores da coxa que contraiu ao serviço da Seleção Nacional, em junho. O avançado já havia falhado o particular da última terça-feira frente ao Manchester United, em Banguecoque, na Tailândia, por ainda não estar a 100%.Jürgen Klopp, treinador dos reds, justificou, em conferência de imprensa, o motivo da ausência do jogador no treino de quarta-feira à noite, explicando que suspeita de uma reincidência da lesão no regresso do internacional português. "O Diogo teve azar. Ele não jogou [contra o United] devido a uma lesão que sofreu no final da época", disse o treinador em conferência de imprensa."Ele treinou ontem na plenitude e voltou a lesionar-se, o que não é nada bom, mas temos de esperar pelos resultados. Ele realizou mais exames esta manhã, pelo que vamos ter de ver, mas tudo indica que foi no mesmo sítio", concluiu o alemão.