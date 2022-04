Diogo Jota: «Temos de acreditar até ao fim»

Diogo Jota marcou o primeiro golo do Liverpool, no empate (2-2) deste domingo frente ao Manchester City, um resultado que mantém os reds a um ponto dos citizens, que lideram o campeonato com 74. Em declarações à BBC, no final do jogo, o internacional português disse que sentiu que a equipa poderia ter saído do Ethiad com outro resultado."O City teve algumas oportunidades, mas nós também, foi um jogo muito intenso. Tentámos fazer o nosso melhor, mas podíamos ter feito um pouco mais". Mesmo com uma oportunidade desperdiçada para ultrapassar o Manchester City, Jota garante que os reds continuam focados na 'corrida' pelo título: "Queríamos ganhar, mas não foi possível, por isso temos de acreditar até ao fim".Perante uma equipa "muito forte a jogar em casa", a estratégia, explica, passou por condicionar ao máximo a estratégia de Pep Guardiola: "Sabes que, mais cedo ou mais tarde, vais conseguir roubar uma ou duas bolas e é que tens de tirar vantagem e depois aproveitar as oportunidades. Começamos bem, depois saímos para o intervalo a perder e tivemos de mudar algumas coisas. No final, foi um empate, por isso precisamos de continuar a acreditar até ao fim".Jota marcou pelo terceiro jogo consecutivo na Premier League e aumentou a contagem pessoal, no campeonato, para 15.