Diogo Jota treina com Francis Obikwelu

No que toca a velocidade, o Liverpool tem dos extremos mais velozes do mundo: Salah e Sadio Mané. Diogo Jota não quer ficar para trás e esteve a treinar com quem percebe do assunto. Nas redes sociais, o avançado dos reds partilhou uma sessão de treino que fez com Francis Obikwelu, ex-velocista português que conquistou a medalha de prata em Atenas’2004.

"Todos sabemos que velocidade é contigo. Queres explicar-me alguma estratégia para eu melhorar?", pergunta Diogo Jota a Obikwelu, de 42 anos. "Os três primeiros passos têm de ser agressivos!", responde o vice-campeão olímpico.

Diogo Jota partilhou ainda algumas preocupações em relação ao campeonato inglês. "No futebol fazemos uma boa pré-época, mas até dezembro há tanto jogo que depois na outra metade já estamos a acusar alguma fadiga", confessa.

Na temporada passada, a primeira ao serviço do Liverpool, Diogo Jota começou a todo o gás, mas sofreu uma grave lesão em dezembro que o manteve afastado dos relvados quase três meses. Ainda assim, terminou a época com 30 jogos e 13 golos.

O Liverpool arranca o campeonato no sábado frente ao Norwich.