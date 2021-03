Diogo Jota volta às opções de Klopp quase três meses depois

Diogo Jota pode esta quinta-feira voltar aos relvados quase três meses depois. O internacional português vai começar no banco a receção do Liverpool ao Chelsea, da 29.ª jornada da Premier League, e poderá ser lançado pelo técnico Jürgen Klopp no decorrer da partida.





Recorde-se que o avançado de 24 anos não joga desde 9 de dezembro quando se lesionou, no joelho, frente aos dinamarqueses do Midtjylland, em jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões,