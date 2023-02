Diogo Jota voltou aos relvados quatro meses depois e Anfield reagiu assim

Diogo Jota voltou aos relvados esta segunda-feira, no Liverpool-Everton (2-0), praticamente quatro meses depois do último jogo, a 16 de outubro, frente ao Manchester City. O internacional português esteve afastado por lesão - falhou inclusivamente o Mundial - até hoje quando, no dérbi da cidade, entrou aos 70 minutos para o lugar de Darwin.Um dos favoritos em Anfield, Diogo Jota foi muito aplaudido pelos adeptos dos reds no momento em que pisou o relvado.