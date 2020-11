Dos óculos de Klopp às botas de Van Dijk: Liverpool imortaliza figuras em cápsula do tempo

O Liverpool inaugurou esta quarta-feira o seu novo Centro de Treinos, em Kirkby, avaliado em mais de 50 milhões de euros. Para assinalar a data, os reds criaram uma cápsula do tempo que será aberta daqui a 50 anos para, segundo o atual campeão inglês, "mostrar aos futuros jogadores, parceiros e comunidade local a força da equipa que criou o sucesso por trás do emblema do Liverpool".





? Time capsule at the @AXA Training Centre ?



Installed: November 2??0??2??0??

Set to open: November 2??0??7??0?? pic.twitter.com/2vkXNc8G7X — Liverpool FC (@LFC) November 17, 2020

A cápsula foi enterrada numa área de acesso ao público no Centro de Treinos e será aberta em novembro de 2070. Entre os artefactos históricos lá depositados, destaque para um par de óculos usados pelo treinador Jürgen Klopp e um par de chuteiras autografadas pelo defesa Virgil van Dijk.Mas há ainda um par de luvas assinadas pelo guarda-redes brasileiro Alisson, uma camisola utilizada na final da Liga dos Campeões de 2019 [que valeu título aos reds após triunfo sobre o Tottenham] assinada por todo o plantel, uma carta da treinadora da equipa feminina do Liverpool, Vicky Jepson e ainda um tributo às 96 vítimas do desastre de Hillsborough.