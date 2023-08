Empreiteiro trama Liverpool

O Liverpool deveria ter começado a época com o estádio ampliado para 61 mil espectadores, mas, ao invés, o segundo anel da bancada norte tem estado vazio e visivelmente inacabado. Tudo porque o responsável pela empreitada, o Buckingham Group, está perto de declarar falência.A empresa não tem fundos para concluir a obra, orçamentada em 86,5 M€, e tem dificuldades em pagar aos funcionários, o que fez com que o número de homens a trabalhar em Anfield tenha diminuído consideravelmente.A lotação está então fixada nos 50 mil lugares, menos do que em 2022/23, e o Liverpool sente o prejuízo económico: só no valor dos bilhetes, os reds perdem cerca de 470 mil euros por cada jogo em casa. A solução passará por abrir a bancada por fases, à medida que os setores vão ficando concluídos.