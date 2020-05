Empresário de Salah fala da proposta do Real Madrid

Ramy Abbas Issa, empresário de Mohamed Salah, reagiu às declarações de Hany Ramzy, adjunto de Hector Cúper na seleção do Egito em 2018, que recentemente revelou uma alegada conversa com o avançado sobre uma oferta do Real Madrid.





"Mohamed nunca comentou qualquer decisão sobre a carreira com ex-treinadores", escreveu o agente na sua conta de Twitter, sem, no entanto, negar que a proposta merengue foi feita ao avançado egípcio.Recorde-se que Hany Ramzy revelou uma alegada conversa em que Salah falava de "proposta muito boa" que recebeu do Real Madrid: "Estava a falar com o Salah e ele disse-me que o Real Madrid tinha feito uma oferta. A proposta era muito boa, mas o Salah falou comigo e com o Hector Cúper e decidiu ficar no Liverpool porque se sentia bem no clube".A alegada proposta teria acontecido dois meses após a final da Liga dos Campeões de 2018 que o Liverpool perdeu por 3-1, precisamente frente aos merengues.