Erro em publicidade do Liverpool dá que falar e até já criaram um site a gozar com o tema

O encontro entre Liverpool e Tottenham de José Mourinho foi fundamental para as contas da liderança da Premier League, mas houve um outro assunto que ainda está a motivar burburinho nas redes sociais.

Um erro ortográfico num anúncio publicitário às Ilhas Maurícias, acordado entre os reds e a Autoridade de Promoção do Turismo das Maurícias (MTPA) antes de as provas recomeçarem, deu azo a várias menções humorísticas nas páginas da Internet... mas houve quem chegasse a um outro nível. Um adepto atento reparou no erro - em vez de mauritiusnow.com, nos outdoors lia-se mauritusnow.com - e criou um sítio na Internet onde 'goza' com o facto.

"Olá, caros adeptos da Premier League. Provavelmente estarão à procura deste site: https://mauritiusnow.com. Neu eu nem este site estamos afiliados de alguma forma às Ilhas Maurícias. Sou um homem de Chicago que se apercebeu de um erro de digitação no painel publicitário de Anfield durante o Liverpool-Tottenham. Já agora, que golo do Firmino! De qualquer forma, as Ilhas Maurícias são lindas, e se precisarem de entrar em contacto escrevam para ericgaydos@hey.com", pode ler-se.