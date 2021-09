Estádio do Liverpool vai entrar em obras para aumentar lotação

O estádio Anfield vai poder acolher 61 mil espectadores. A partir da temporada 2023/2024, os reds passarão a poder ter mais 7 000 adeptos no estádio, anunciou esta quarta-feira o clube no site oficial.





A expansão foi proposta em 2014, porém só agora o conselho administrativo do Liverpool deu luz verde para que se iniciassem as obras. Citado no site do clube, Andy Hughes, um dos diretores, não escondeu a satisfação: "Precisávamos de certezas para progredir com este projeto e estamos agora prontos para avançar. Começámos esta jornada em 2012 e estamos agradecidos a todos os que contribuíram para que o projeto chegasse a esta etapa".O clube informou que vai realizar, já na próxima semana, uma cerimónia para marcar o início das obras. Avançou também que todo o processo de construção vai realizar-se ao mesmo tempo que se desenrolará a temporada.Com a ampliação das bancadas, Anfield vai tornar-se no terceiro estádio com maior capacidade na Premier League (61 000), apenas atrás de Old Trafford (76 000), do Manchester United e do Tottenham Hotspur Stadium (62 850).