Evandro Mota: «Darwin disse algo que nunca esquecerei e que contei imediatamente a Jorge Jesus»

Com Darwin Núñez ainda a lutar pela afirmação no Liverpool, a imprensa inglesa tentou saber mais sobre o perfil psicológico do avançado contratado ao Benfica. Evandro Mota, consultor motivacional nas equipas técnicas de Jorge Jesus nas águias e no Sporting, trabalhou com o internacional uruguaio e destaca-lhe a resiliência mental, lembrando o episódio em que Darwin apagou as redes sociais após críticas nos primeiros tempos na Luz.





"Quando um atleta tem a coragem de admitir que precisa de ajuda, é muito mais fácil trabalhar com ele. Assim é Darwin, um rapaz mais maduro do que a idade que tem, com mente aberta e disposto a ouvir as pessoas certas. Quando alguém lida com tantas críticas, sugerimos que se isole do ambiente que lhe vem fazendo mal. O Darwin é um rapaz que exige muito dele próprio e que percebeu que as coisas nas redes sociais só o atirariam para baixo. Ele já ultrapassou muito na vida e esse episódio tornou-o num profissional ainda melhor. É isso que o torna numa autêntica pedra preciosa, não apenas ao nível da qualidade técnica, mas também no que respeita à inteligência", disse Evandro Mota à revista 'FourFourTwo'.O antigo adjunto de Jesus salientou também a faceta humilde de Darwin. "Chegada dele ao Benfica? Era uma cultura totalmente diferente. Fiquei impressionado com ele. Disse algo que nunca esquecerei e que contei imediatamente a Jorge Jesus. Darwin dizia 'sei que ainda tenho muito para aprender e continuar a ganhar experiência'. Isto vindo de um rapaz de 21 anos... Tenho trabalhado com alguns dos futebolistas mais talentosos nos últimos 40 anos. Sabem quantas vezes vi um jovem ser tão maduro e humilde com esta idade, mesmo depois de cumprir o sonho de ajudar os pais a comprar uma casa? Poucas vezes...", vincou Evandro Mota, garantindo, "sem dúvidas", que Darwin "irá aproveitar as oportunidades" no Liverpool.