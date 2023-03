Ex-central do Liverpool, a luta contra o peso e como enganou a morte: «Muitos vão dizer que fiz batota»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Neil Ruddock, antigo central do Liverpool, contou que, aos 54 anos, temeu pela sua vida graças ao excesso de peso, chegando mesmo a ser submetido a uma cirurgia para perder mais de 40 quilos."Temi pela minha vida. Sei que muitas pessoas vão ler isto e dizer que fiz batota, e eu digo-vos aquilo que fiz... Enganei a morte. Com a maneira como as coisas estavam a correr, quem sabe quanto tempo aguentaria", revelou ao 'Daily Mail'.Ruddock, ou Razor, como era conhecido, explicou que os maus hábitos alimentares começaram durante a pandemia da Covid-19, altura em que ficou "maior e mais preguiçoso".O inglês acabou por ser submetido a uma cirurgia para reduzir o estômago. "Ainda posso comer aquilo que quero, mas agora só dou umas quatro garfadas. Agora peço três pratos e como um pouco de cada, isso deixa-me satisfeito", concluiu.