Ex-jogador do Liverpool não quer Sergio Ramos nos reds: «Está em decadência»

As lesões que nos últimos tempos afetaram os defesas do Liverpool vão obrigar os reds a reforçarem o setor já no mercado de inverno, mas Steve Nicol, antigo jogador do clube inglês, garante que a solução não é Sergio Ramos, capitão do Real Madrid, de 34 anos.





"Não quero que me interpretem mal, mas depende do quão desesperados estão", disse o escocês, de 58 anos, numa entrevista à ESPN. "Se o Van Dijk sofre uma recaída ou o Joe Gomez continua sem estar bem, preferia antes alguém como o Upamecano [do Leipzig], de 21 anos, um jogador que pode ficar durante uma década. É algo que não é preciso pensar muito. Se não conseguires contratá-lo, então é preciso começar a descer na lista. Claramente o que é preciso é alguém jovem, que vá jogar por muito tempo."Depois, falou em particular sobre Sergio Ramos, um dos melhores defesas do Mundo, que ainda não renovou com o Real Madrid e que Steve Nicol considera estar em "decadência". "Se contratassem o Sergio Ramos seria apenas para umas duas temporadas. Está um pouco em decadência. Claro que não seria a pior contratação de sempre, ele faria o seu trabalho."