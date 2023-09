Ex-Liverpool regressa ao futebol na 6.ª divisão inglesa três anos depois de ter sido esfaqueado

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Warrington Town FC (@warringtontownfc)

Em 2010, Andre Wisdom era um dos maiores talentos da formação do Liverpool. Agora, 13 anos depois, e após uma pausa competitiva de duas temporadas, está de volta ao ativo para representar o Warrington Town, da National League North, o sexto escalão do futebol britânico.A história do lateral direito é como a de tantos outros, mas a verdade é que tem um pequeno 'twist' que a torna, de certa forma, um pouco mais dramática. Mas comecemos pelo arranque da carreira. Aos 17 anos, pelas mãos de Roy Hodgson, estreou-se pela equipa principal do Liverpool numa partida da Taça da Liga, diante do Northampton Town. Era o passo sonhado rumo a uma carreira de sucesso, que a determinado momento chegou a parecer algo possível (fez 22 jogos com a camisola dos reds). Só que, tal como tantos outros casos, Wisdom perdeu-se no caminho e não atingiu o que se esperava dele.Cumpriu quatro empréstimos e, em 2017, desvinculou-se em definitivo do Liverpool, para se ligar ao Derby County. Esteve quatro épocas no emblema do Championship, saindo do mesmo em 2020/21, no término de uma temporada que começou com um incidente que lhe mudou a vida. Durante a visita aos familiares, nos arredores de Liverpool, foi esfaqueado durante um assalto. Esteve hospitalizado alguns dias, foi operado e voltou aos relvados. Ainda jogou o resto da temporada, até se evidenciou, mas a pressa de voltar aos relvados na altura acabou por ser o seu pior inimigo, conforme o próprio confessou há uns meses, no podcast 'Beautiful Game'."Foi frustrante ter saído do hospital, ter sido operado umas duas vezes, e sentir que o meu corpo já não era o mesmo. Tentei voltar a jogar, mas já não era o mesmo. Não tinha a mesma potência e velocidade. Fui esfaqueado na cabeça e tive dores de cabeça. Não conseguia respirar como dantes, porque também tinha líquido nos pulmões. Acho que apressei o regresso ao relvado. Mal consegui voltar a andar, umas três semanas depois já estava a jogar. Joguei dois jogos, não estava bem e o meu ego não aceitava. Era o meu último ano de contrato, o Derby estava com problemas financeiros e lembro-me de ter falado com o meu agente e ter dito que queria jogar para ficar na montra e ia descansar no verão. Só que depois rasguei a virilha". E tudo acabou aí. Até agora.O regresso dá-se num palco bem diferente daquele onde se evidenciou, seja na Premier League, onde ainda jogou ao serviço de West Bromwich Albion e Norwich City, ou até mesmo na Liga austríaca, onde foi campeão em 2016/17 Red Bull Salzburgo...