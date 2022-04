Fabinho e festejo falhado diante do Benfica: «Vou tentar de novo para mostrar que foi um acidente»

Fabinho protagonizou um momento que valeu bastantes gargalhadas no seio do grupo do Liverpool, quando na primeira partida diante do Benfica, no Estádio da Luz, ao tentar celebrar como Ibrahima Konaté acabou por falhar o festejo. Esta sexta-feira, ao site oficial dos reds, o brasileiro lembrou o momento e deixou uma promessa: vai tentar repetir, para mostrar que o problema era o relvado da Luz."Não sei se consigo celebrar assim, porque nunca o fiz. Fico sempre em pé, nunca deslizo. Mas quando vi o Ibou fazê-lo, pensei para mim 'deixa lá tentar também', porque estava feliz com o golo e por ele. Mas não correu lá muito bem. Acho que da próxima vez que celebrar vou tentar de novo, só para mostrar que foi um acidente e que o relvado estava um pouco seco e esse foi o problema", atirou o médio brasileiro.