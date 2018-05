Fabinho é o mais recente reforço do Liverpool e está a viver o sonho da chegada a um dos colossos da Premier League. A confiança está tão em alta que o talentoso jogador até já dá dicas sobre quem o poderá acompanhar na aventura nos reds.

Em entrevista à RMC Sport, Fabinho apostou as fichas todas no internacional francês Nabil Fekir, do Lyon: "Ele é um grande jogador de nível internacional. Na Ligue 1 tem mostrado coisas muito positivas. E não o fez apenas nesta temporada. Já o faz há alguns anos. Se vier será muito bom."

Recorde-se que Fekir assinou 21 golos esta época ao serviço do Lyon, incluindo um tento na final da Liga Europa , conquistada precisamente pelos gauleses. Está convocado por Didier Deschamps para o Campeonato do Mundo da Rússia.

Autor: João Seixas