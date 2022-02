Fabio Capello: «O Liverpool não é a mesma equipa de há alguns meses»

Fabio Capello abordou a receção do Inter ao Liverpool marcada para esta quarta-feira, em jogo da 1.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões, apontando diferenças na equipa de Jürgen Klopp."O Liverpool de hoje não é a mesma equipa de há alguns meses. Klopp disse que era a sua equipa mais forte? Bom, o que se esperava que dissesse? O guarda-redes do Liverpool tem sido o homem do jogo em quase todos os jogos. Isto diz muito sobre a forma como eles estão a defender", frisou o antigo treinador aos microfones da 'Sky Sport Italia'.Uma ideia partilhada por Paolo Di Canio, comentador da Sky Sport Italia. "Alisson tem sido herói, mas a cada quatro ou cinco jogos tem tido um pouco de sorte. O Liverpool tem pontos fracos, como todas as equipas", lembrou.