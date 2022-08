Fábio Carvalho elogiado por Paul Scholes: «Pegou na bola, partiu para o ataque...»

O Liverpool pode ter perdido na segunda-feira diante do Manchester United por 2-1 , mas desse jogo saíram alguns dados positivos. Como por exemplo o efeito que Fábio Carvalho foi capaz de criar no jogo ofensivo dos reds nos poucos minutos que esteve em campo. O português entrou aos 73' e rapidamente deixou a sua marca, tendo sido até determinante no lance do golo de Salah, tanto que, após o encontro, mereceu elogios de Paul Scholes."Creio que o Carvalho esteve bem quando entrou. Pegou na bola, partiu para o ataque... É isso que eu quero dizer quando falo de criatividade no meio campo. O Milner e o Henderson são muito similares. Quando o Carvalho entrou, começou a correr mais na defesa e a tentar criar um pouco mais", declarou o antigo médio do Man. United, ao Optus Sport.