Fábio Carvalho: «Ouvi dizer que as noites de Liga dos Campeões em Anfield são muito especiais»

Fábio Carvalho rumou este verão ao Liverpool, proveniente do Fulham, e pode estrear-se na Liga dos Campeões pelos reds esta época. Algo que deixa o jovem português, de 19 anos, entusiasmado."É a melhor competição que podes jogar, assim como a Premier League. Por isso sim, estou muito entusiasmado, porque sinto que jogar na Champions é o sonho de toda a gente desde criança", começou por dizer ao programa oficial da competição."Ouvi dizer que as noites de Liga dos Campeões em Anfield são muito especiais, por isso mal posso esperar", acrescentou, reforçando a ideia."Vão ser muitos jogos e será um início diferente com o Mundial, por isso vamos ver o que acontece. Eu sei que preciso de estar pronto para jogar quando for preciso e também para jogar ao mais alto nível. Todos têm de estar prontos para estar no seu melhor. Para conquistarmos o que queremos, temos de estar pronto para isso, portanto todos têm de estar preparados", concluiu.