Fábio Carvalho: «Tenho agarrado as oportunidades com as duas mãos»

Fábio Carvalho foi esta quarta-feira decisivo para o Liverpool conseguir bater o Newcastle em Anfield, na quinta jornada da Premier League, ao marcar, aos 90'+8 o golo que acabou por fechas as contas do resultado e colocar os reds novamente na rota dos triunfos.

Em declarações à ELEVEN no final do encontro, o jovem internacional sub-21 por Portugal sublinhou a importância do triunfo sobre os magpies, salientando a "resiliência" que o grupo teve de ter para conquistar os três pontos no final. "Vitória muito importante, a resiliência que mostrámos hoje foi muito grande porque eles tentaram gastar muito tempo, jogaram-se para o chão e tentaram gastar tempo. Mas nós continuámos a lutar e no fim conseguimos ganhar os três pontos. As equipas vêm aqui a Anfield, um lugar muito difícil porque os nossos adeptos são muito fortes e eles têm de usar tudo para estar ao nosso nível, mas nós só temos de manter a cabeça fria e no lugar certo para continuarmos a lutar e ganhar jogos. Hoje deu certo e estamos de parabéns", começou por dizer o atacante luso, que esta terça-feira celebrou o 20.º aniversário.

Dinâmica na frente de ataque foi chave para o sucesso

"Eu não sei, o que mudou é que eu consegui estar mais dinâmico, correr mais, com bola e sem bola e isso ajudou a equipa porque se eu faço os outros também começam a fazer. Conseguimos criar mais oportunidades para fazermos o golo."

O bom momento no Liverpool

"É tudo graças a Deus, tenho agarrado as oportunidades com as duas mãos. Se Deus quiser virão mais jogos, mais golos, mais três pontos e mais jogos ganhos da nossa parte. A equipa, a equipa técnica e os adeptos têm sido fundamentais, adaptei-me bem [ao clube]. Os jogadores têm sido muito amigáveis comigo."



Agradecimento aos adeptos



"Estava apenas no sítio certo. Olhem para isto, estes adeptos fazem-nos continuar. Sem eles, nada disto seria possível. Temos de continuar assim, penso que estes três pontos são merecidos. Por vezes foi frustrante, eles tinham jogadores constantemente no chão, mas não vamos falar deles, mas sim de nós. Espero que possamos aproveitar isto para seguirmos em frente. Temos de continuar a lutar, só assim é que as vitórias vão começar a surgir", terminou, em declarações à 'BT Sports'.