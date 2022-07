Família de Klopp no meio do caos da final da Champions

A final da Liga dos Campeões em Paris ficou marcada pelo atraso no pontapé de saída de vido aos desacatos à porta do estádio entre adeptos do Liverpool e a polícia. Mês e meio depois da final perdida (0-1) para o Real Madrid, Jürgen Klopp recordou esse dia e lamentou os incidentes. “A maior parte das pessoas que conheço e que estiveram no estádio tiveram problemas no exterior - a minha família incluída”, disse o o técnico em entrevista ao site do clube em que recordou a mentira piedosa da família para não o preocupar: “Enviaram mensagens a dizer que já estavam no estádio e a desejar-me boa sorte. Mas a verdade é que não estavam. Houve uma falha da organização, não pode acontecer.”