Ferdinand acusa Liverpool de ter "mentalidade de clube pequeno" e não poupa Carragher e Souness

Uma semana depois de ter goleado o Manchester United por 7-0 , o Liverpool perdeu na visita ao Bournemouth, no sábado. Rio Ferdinand, antigo central dos red devils, abordou o assunto no podcast 'Vibe with Five', onde fez uma acusação ao Liverpool."Isso é mentalidade de clube pequeno. Isso grita clube pequeno", começou por referir o ex-jogador inglês, que criticou depois Jamie Carragher e Graeme Souness, também eles ex-jogadores, pela forma como comemoraram efusivamente a goleada história imposta pelo Liverpool ao Manchester United."A forma como Souness e Carragher estavam a celebrar, a forma como tentaram antagonizar os rapazes [Roy Keane e Gary Neville]. E depois a equipa deles faz isto este fim-de-semana. Eles deviam ter vergonha deles próprios", frisou.