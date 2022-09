Firmino elogia Fábio Carvalho: «Acompanhava alguns jogos dele e já me impressionava bastante»

Roberto Firmino deixou elogios a Fábio Carvalho num excerto de uma entrevista à Eleven, revelado esta sexta-feira. O avançado do Liverpool revelou que já acompanhava alguns jogos do médio ofensivo português antes de este rumar a Anfield e perspetivou-lhe um futuro risonho."É um grande jogador. Já tinha acompanhado alguns jogos dele antes de vir para o Liverpool, já me impressionava bastante pela forma como jogava. É um craque e um amigo muito próximo agora", começou por dizer."Ficamos felizes por recebê-lo no Liverpool. Sei que nos vai ajudar muito com assistências, golos e muito caráter dentro do campo. Tudo pelo melhor do clube", frisou Firmino.Recorde-se que Fábio Carvalho foi contratado pelos reds ao Fulham este verão e soma já dois golos - um deles decisivo para a vitória (2-1) sobre o Newcastle - em sete jogos pela equipa de Jürgen Klopp esta época.