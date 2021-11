Firmino falha jogo com o FC Porto

Roberto Firmino não vai defrontar o FC Porto, dia 24 em Anfield a contar para a Champions, por se ter lesionado na perna esquerda no jogo com o At. Madrid.Klopp prevê que o avançado fique mais de um mês parado, o que levou Tite, selecionador do Brasil, a trocar o jogador do Liverpool por Vinícius (Real Madrid), tendo em vista os jogos com a Colômbia (dia 12) e a Argentina (16). "Perder o Firmino é um rude golpe. Não sei exatamente quantas semanas vai demorar a recuperar desta lesão séria... serão de certeza mais de quatro", desvendou Klopp, treinador do Liverpool, que defronta amanhã o West Ham em Londres.