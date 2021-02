Firmino põe 'gosto' em publicação de jogador do Everton e adeptos do Liverpool não perdoam

O Liverpool ocupa o 6º lugar da Premier League a 19 pontos do líder Manchester City e dificilmente conseguirá revalidar o título inglês. A equipa de Jürgen Klopp soma 4 derrotas consecutivas no campeonato e a última, em casa, no dérbi com o Everton, deixou marcas, já que o eterno rival dos reds não venciam em Anfield há mais de 21 anos.





Depois do jogo os jogadores do Liverpool foram bastante criticados pelos adeptos e Roberto Firmino piorou as coisas ao colocar um 'gosto' numa publicação do compatriota Richarlison, que fez o primeiro golo do Everton no dérbi e assinalou o triunfo na sua página do Instagram.O gesto do avançado brasileiro dos reds deixou os adeptos em fúria e multiplicaram-se as críticas nas redes sociais. Entretanto Firmino retirou o 'gosto', mas a insatisfação dos fãs do Liverpool parece continuar.