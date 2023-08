Foi formado no Liverpool e detestava vestir a camisola do clube... por ser fanático do Everton

Em tempos, Jordan Rossiter chegou a ser apontado como um dos jogadores mais promissores das camadas jovens do Liverpool. No clube desde os seus 6 anos, o médio foi destacando-se nos escalões de formação, chegou aos Sub-18 ainda com 15 anos, foi aos Sub-19 pouco depois e, com 17, estreou-se na equipa principal... e logo com um golo. Na altura tornava-se no segundo jogador mais novo a marcar pelo clube, apenas atrás de Michael Owen. Era a história perfeita do miúdo vindo da formação e que chegava ao topo da hierarquia. Só que Rossiter tinha algo que o diferenciava. Apesar de ser jogador do Liverpool desde os 6 anos, nasceu fã do Everton, viu esse amor crescer e, pura e simplesmente... detestava vestir a camisola do clube onde atuava.A história foi partilhava esta semana por Karl Robinson, que orientou o então jovem médio nos seus tempos de formação do Liverpool. "Ele era um adepto ferrenho do Everton, por isso tivemos de proibi-lo de usar o equipamento do Everton no ginásio. Ainda assim, ele odiava tanto o Liverpool, que limitava-se a usar o equipamente do Celtic, porque simplesmente não aguentava ter o do Liverpool vestido. Recusava-se utilizá-lo porque era um grande adepto do Everton. E isto não é nada de anormal, porque há muitos miúdos na academia do Liverpool que seriam adeptos do Everton. Estou certo de que haverá uma situação similar na academia do Everton, com muitos miúdos que são adeptos do Liverpool", considerou Karl Robinson, em conversa com podcast 'I Had Trials Once'.Rossiter, refira-se, deixaria o Liverpool em 2016, com 19 anos, rumando ao Rangers, curiosamente o rival do Celtic, a equipa da tal camisola que utilizava nos treinos de ginásio. Nos escoceses fez apenas 16 jogos, antes de seguir para três empréstimos, ao Bury e, por duas vezes, ao Fleetwood Town. Atualmente joga no Bristol Rovers, da League One, mas bem longe do que se apontava como futuro...