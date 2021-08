Golo de Diogo Jota não evita empate do Liverpool frente ao Athletic Bilbao

Diogo Jota esteve em destaque no particular que o Liverpool realizou este domingo diante do Ath. Bilbao, ao marcar o golo dos reds no empate a um golo frente aos espanhóis.





O internacional português inaugurou o marcador, em Anfield, à passagem dos 13 minutos, após combinação com Sadio Mané pela esquerda do ataque dos ingleses. Jota viria a sair aos 72 minutos, já depois de Alejandro Berenguer fazer o empate na partida (53'), depois de uma assistência de Oihan Sancet.A equipa orientada por Jurgen Klopp ainda tem mais um teste de preparação para a nova época, desta feita amanhã contra o Osasuna (19 horas), antes de dar o pontapé de saída oficial em 2021/22 no sábado, frente ao Norwich na jornada inaugural da Premier League.