Harvey Elliott sofre luxação do tornozelo e vai ser operado

O jovem médio Harvey Elliott, de 18 anos, retirado este domingo em maca durante a partida do Liverpool frente ao Leeds, sofreu uma luxação no tornozelo, revelou o treinador dos reds, Jürgen Klopp.

"Deslocou o tornozelo, não conseguimos colocá-lo de volta no lugar, e ele está agora no hospital", disse o técnico alemão, ainda visivelmente abalado, aos microfones da Sky Sports, após a partida.

Entretanto, o clube já emitiu um comunicado, no qual informou que Elliott já teve alta do hospital, mas terá de ser submetido a uma cirurgia, o que deve implicará uma paragem longa, de vários meses.

O lance que deu origem à lesão grave do jogador surgiu por volta da hora de jogo, na sequência de um lançamento do brasileiro Fabinho a solicitar Elliott, em lance de contra-ataque, mas o holandês Pascal Struijk, que viria a ser expulso, vinha nas suas costas e lançou-se para tentar recuperar a bola, atingindo-o na zona do tornozelo.

Elliott tombou e imediatamente segurou a perna, enquanto o egípcio Mohamed Salah solicitava a assistência médica, que nem esperou autorização do árbitro para entrar no relvado.

O Liverpool, adversário do FC Porto no Grupo B da Liga dos Campeões, venceu em Leeds, por 3-0, e divide a liderança da Premier League com Manchester United e Chelsea, todos com 10 pontos.