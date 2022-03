Henderson pede cautela para duelo com o Benfica: «Eliminou o Ajax e venceu em Amesterdão...»

Jordan Henderson, médio e capitão do Liverpool, abordou o duelo com o Benfica, nos 'quartos' da Liga dos Campeões. Uma eliminatória que é encarada com cautela pelo internacional inglês, que recordou o percurso feito pelos encarnados."Estamos felizes por estarmos nos quartos de final. Vai ser sempre difícil, para ser honesto, não importa quem quem jogues, então não olho muito para isso. Quem quer que seja o adversário, concentramo-nos e damos tudo, como fazemos sempre. O Benfica vai ser obviamente outro adversário difícil, eliminou o Ajax na eliminatória anterior, que penso que estava invicto até aquele momento, e venceu fora de casa. Por isso, será novamente um teste difícil para nós", afirmou, em declarações aos meios do clube inglês.A 2.ª mão da eliminatória vai jogar-se em Liverpool, a 13 de abril, algo que Henderson diz ser positivo para a equipa de Jürgen Klopp. "A regra do golo fora não conta agora [em caso de ser preciso um desempate], por isso não faz muita diferença, mas penso que voltar a Anfield e disputar a 2.ª mão lá provavelmente ajuda um pouco", sustentou."Muitos de nós vivemos grandes jogos da Liga dos Campeões nos últimos anos. Mas sabemos que eles nunca são fáceis, sabemos que serão sempre adversários difíceis, que darão tudo, como disse, principalmente na fase a eliminar. Por isso, temos de estar no nosso melhor se quisermos passar às meias-finais", alertou.