Incrível: Diogo Jota acertou nas notas dos companheiros de equipa no Liverpool no FIFA 23

Bora lá ver a memória do Diogo Jota #PremierELEVEN pic.twitter.com/CQc1iyP0Vj May 12, 2023

Diogo Jota, avançado português do Liverpool, concedeu recentemente uma entrevista à ELEVEN, onde foi desafiado a acertar as notas de alguns dos companheiros de equipa nos reds no FIFA 23. Fanático pelo videojogo da EA Sports, o internacional luso ainda 'tremeu' na nota de Mohamed Salah, mas conseguiu mesmo acertar em todas as notas, conseguindo ainda adivinhar alguns dos valores individuais da sua carta inicial no FIFA 23.