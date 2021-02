Ingleses colocam Pote e Renato Sanches na rota do Liverpool

O dececionante desaire do Liverpool frente ao Manchester City (4-1) tem sido tema de debate nas televisões inglesas e já há quem aponte aos reforços que os reds terão de garantir no mercado de verão, de modo a tornar a equipa de novo competitiva. E nesta lista estão dois portugueses.





Na Sky, Jamie Carragher aconselha o clube a reforçar três posições. "As pessoas dizem que o Jurgen [Klopp] não faz rotações na equipa, mas a verdade é que o Liverpool não tem a qualidade de outros clubes no onze e no banco. Não teriam ganho os troféus que ganharam nos últimos dois ou três anos se ele tivesse feito muitas mudanças", disse o antigo futebolista do Liverpool, de 43 anos."Acredito que eles vão voltar ao seu melhor nível, mas vão precisar de três jogadores: um defesa central, alguém que possa substituir o Wijnaldum e um avançado", vaticinou Carragher. "Não me refiro a jogadores para irem para o banco. Estou a falar de jogadores que entrem na equipa, como o Matip, o Wijnaldum e o Mane fizeram, como o Salah, o Van Dijk e o Alisson. É isso que Liverpool precisa."Com base nestas declarações a Sky analisou as opções de mercado e no que diz respeito ao meio campo e a um eventual substituto de Wijnaldum - termina contrato esta época e ainda não renovou - colocou dois portugueses na rota do Liverpool: Pote e Renato Sanches.Sobre o primeiro, adianta mesmo que o Liverpool chegou a fazer uma aproximação em janeiro e que o clube está a decidir se avança para o pagamento da cláusula de rescisão do jogador do Sporting no verão, que está fixada nos 60 milhões de euros.Já no que diz respeito a Renato Sanches, a Sky lembra que o jogador foi campeão da Europa por Portugal e que já não é no Lille o mesmo jogador que foi no Swansea.