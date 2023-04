Intencional ou involuntária? A assistência de Diogo Jota para o golo de Salah frente ao Man. City

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Aos 17 minutos do Manchester City-Liverpool , uma jogada que começou na área dos reds terminou no golo inaugural da partida por intermédio de Salah. Diogo Jota fez o passe para o avançado egípcio atirar de primeira para as redes dos citizens, mas fica a dúvida se seria mesmo isso que o internacional português queria fazer. A jogada foi mais tarde validada pelo VAR, após um possível fora de jogo de Jota.