Jamie Carragher sobre Darwin: «Os números dele são assustadores»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Jamie Carragher, antigo jogador do Liverpool, mostra-se completamente rendido a Darwin Nuñez. O avançado uruguaio, ex-Benfica, marcou ontem na vitória dos reds sobre o Nápoles, na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões."É realmente interessante ver o Darwin. Ele entra e consegue ter grande impacto. Ainda não deslumbrou o mundocomo o Haaland e as pessoas talvez esperassem mais dele, em função do valor que foi pago", começou por explicar o antigo futebolista, em declarações à CBS."Mas quando de vê a sua utilização em campo e os golos que marcou por minuto... Os números são assustadores! Teve na realidade um grande impacto. Mas ainda lhe falta algo para o Jurgen Klopp o utilizar em todos os jogos", prosseguiu Carragher.Depois, comparou Darwin a um grande jogador que passou pelo Liverpool. "Penso que é parecido ao Fernando Torres. Tem aquela força, fisicamente, para deitar os defesas abaixo. E aquele ritmo alucinante... Mas por vezes, talvez em termos técnicos, não é globalmente o melhor."