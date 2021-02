Joel Matip sofre lesão e não volta a jogar mais esta época pelo Liverpool

Joel Matip, defesa camaronês do Liverpool, não volta a vestir a camisola dos reds esta temporada.





O clube confirmou esta segunda-feira que o jogador sofreu uma rotura nos ligamentos do tornozelo, uma lesão sofrida no jogo com o Tottenham e que o impede de voltar aos relvados nos próximos tempos.Recorde-se que o Liverpool confirmou esta segunda-feira a contratação de Ben Davies (ex-Preston North End) e de Ozan Kabak (ex-Schalke 04), ambos reforços para o eixo da defesa.